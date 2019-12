Eduardo prevê, ‘talvez’, mudança de embaixada em 2020

Equipe BR Político

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) publicou nesta sexta, 6, uma entrevista em seu canal no YouTube a um veículo de Israel em que diz que a transferência da Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém vai ocorrer, “talvez”, no ano que vem. “Nós temos que ser bem responsáveis neste processo. Eu costumo dizer que só temos uma bala e não podemos errar o alvo. Talvez ano que vem nós vejamos toda a embaixada indo para Jerusalém”, diz o parlamentar. Questionado na sequência se a data estava confirmada, Eduardo mudou o tom: “Eu não posso te garantir, mas eu espero muito, muito que sim”.

Um dos primeiros anúncios do presidente Jair Bolsonaro após tomar posse, a eventual transferência causou tanto mal-estar na comunidade internacional, especialmente no mercado árabe, que o Palácio do Planalto recuou da ideia. Como prêmio de consolo ao premiê Benjamin Netanyahu, o governo anunciou em fevereiro a abertura de um escritório de representação comercial em Jerusalém.