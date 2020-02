Eduardo promete denunciar Cid na PGR

Gustavo Zucchi

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) avisou que assinará uma petição para denunciar o senador Cid Gomes (PDT-CE) por tentativa de homicídio. Eduardo avisou também que está “estudando” medidas contra o irmão de Ciro Gomes no Senado e que quer até mesmo ver se ele estava “habilitado a dirigir um trator”.

O “03” revelou a “novidade” ao comentar postagem de seu irmão, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), sobre o vídeo no qual Randolfe Rodrigues (Rede-AP) aparece no meio do carnaval em cima de um trator dizendo que irá “ajudar” Gomes. “Quero ver esse sorrisinho depois”, disse em referência à brincadeira do senador da Rede.