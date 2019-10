Eduardo provoca: ‘Não temos um grande partido conservador’

Equipe BR Político

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) aproveitou sua participação no Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), em São Paulo para provocar a própria sigla. Em meio a guerra aberta entre seu pai, Jair Bolsonaro, e o presidente da legenda, Luciano Bivar, o deputado federal disse ao público que “no Brasil não temos um grande partido conservador”. “Elegemos um presidente conservador sem ter uma grande imprensa conservadora, sem uma grande universidade conservadora, disse. Ele rechaçou que as divergências internas expostas pelo partido na última semana possam retirar os conservadores do poder. “Não temos uma sólida base conservadora no Brasil, e esse evento é justamente para isso, para que a gente possa se organizar.” Bivar era um dos convidados para o evento, mas teve a participação excluída após a briga com o presidente da República ser exposta.