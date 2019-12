Eduardo provoca ‘terra de Lula’

Equipe BR Político

Na esteira da moda lançada pelo pai, o presidente Jair Bolsonaro, e pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (SP) compartilhou no sábado, 30, a foto de uma inauguração, em São Bernardo do Campo, de um outdoor em apoio ao pacote anticrime.

O 03, no entanto, não deixou de fazer uma provocação ao ex-presidente Lula. “São Bernado (sic) do Campo é terra do Lula? Se foi nem lembro mais”, escreveu Eduardo, em seu Twitter, na postagem que acompanhou a imagem.