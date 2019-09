Eduardo quer Hezbollah como ‘grupo terrorista’

Equipe BR Político

Partido de Deus em árabe, o Hezbollah é a mais nova demanda do deputado Eduardo Bolsonaro, postulante ao cargo de embaixador do Brasil em Washington (EUA). “Desconheço argumentos plausíveis que justifiquem considerar o grupo terrorista Hezbollah como partido político”, escreveu o parlamentar no Twitter. Aliado do Irã, o Hezbollah é um grupo militante libanês armado, mas também um partido político e uma organização social. Rússia e China o consideram partido, e a Alemanha reconhece os braços político e social do grupo, mas não a ala armada, considerada como grupo terrorista. Da América Latina, a Argentina e Paraguai consideram o Hezbollah uma organização terrorista. O presidente Jair Bolsonaro tem viagem prevista para os Emirados Árabes e Arábia Saudita, em outubro.