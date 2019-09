Eduardo quer mostrar lado ‘um pouquinho diferente’ a senadores

Equipe BR Político

Na busca dos 41 votos necessários para ser aprovado no Senado para o cargo de embaixador brasileiro em Washington, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou nesta quinta-feira, 22, que pretende mostrar aos senadores um lado seu “um pouquinho diferente do que por vezes sai na imprensa”. Segundo o deputado, nas conversas que mantém com os parlamentares, as pautas mais recorrentes são a questão comercial entre Brasil e Estados Unidos e as suas qualificações para o cargo. “São conversas particulares, eu converso com eles, eles demonstram interesse para saber se eu tenho as qualificações necessárias para assumir o cargo. É o momento para mostrar o Eduardo um pouquinho diferente do que por vezes sai na imprensa, enfim, conhecer eu como eu sou”, disse, de acordo com o Broadcast Político. O filho do presidente Jair Bolsonaro ainda declarou que, se possível, vai com o pai à Assembleia Geral da ONU em setembro.

A indicação do “03” deve ser formalizada e enviada ao Senado no mês que vem, segundo aliados do deputado. O período irá coincidir com as discussões na Casa sobre a reforma da Previdência. Eduardo, no entanto, afirmou hoje que estas são duas questões separadas e que um debate não deverá afetar o outro. O presidente Bolsonaro tem afirmado que a indicação do filho ocorrerá no timing que ele sentir como mais adequado.

