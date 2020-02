Eduardo quer retomar debate sobre redução da maioridade penal

Gustavo Zucchi

Eduardo Bolsonaro gostou de uma sugestão dada pelo ministro Sérgio Moro na entrevista de estréia do programa online do “03”. O deputado comentou no Twitter que, caso o Senado deseje “marcar um gol”, deveria pautar a PEC que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. “Tá até sem goleiro essa”, disse Eduardo. A proposta tramita no Congresso desde 1993 e foi aprovada pela Câmara dos Deputados em 2015 após uma manobra do então presidente da Casa, Eduardo Cunha. A PEC está há tempos na CCJ do Senado, onde não há perspectiva de caminhar.