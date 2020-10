Eduardo questiona critica de Maia contra Salles

O “03” Eduardo Bolsonaro não gostou da crítica de Rodrigo Maia contra Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente que iniciou uma crise ministerial ao comprar briga com Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo). O filho de Jair Bolsonaro questionou o presidente da Câmara, que saiu em defesa de Ramos e questionou a postura de Salles. Para Eduardo, há uma espécie de “dois pesos, duas medidas” quando Maia critica um membro de outro Poder.

“Perguntar não ofende: como seriam as reações se o Presidente Bolsonaro resolvesse criticar publicamente membros do Congresso ou do STF?”, perguntou o deputado do PSL. “Seria acusado de interferir em outros poderes e causar crise institucional, certo? Pois é.”

Eduardo foi um dos parlamentares da “ala ideológica” do bolsonarismo que saiu em defesa de Ricardo Salles. Já políticos do Centrão, incluindo o presidente da Câmara e Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Senado, preferiram destacar a importância do trabalho do ministro Ramos.