Eduardo: ‘Roraima está se tornando um Estado da Venezuela’

Em mais uma carga contra o governo do ditador venezuelano Nicolás Maduro, o deputado Eduardo Bolsonaro afirmou que “Roraima está se tornando um Estado da Venezuela”.

“Por dia, algo em torno de 60 carretas saem com 20 toneladas de alimentos de Roraima para Venezuela. Em troca, chegam refugiados quase mortos de fome que são recepcionados na Operação Acolhida, do Exército Brasileiro e Casa Civil (governo Bolsonaro)”, escreveu o filho do presidente Jair Bolsonaro nas suas redes sociais.

“Se enviamos comida e as pessoas voltam desnutridas, para onde vão esses recursos brasileiros enviados para a Venezuela? Vão para os 300 mil garimpeiros que poluem rios fronteiriços, vivem em trabalho escravo e consomem comida que falta para mulheres e crianças”, disse. E disparou: “Na verdade, Roraima está se tornando um estado da Venezuela, bancado pelo dinheiro do povo brasileiro. Precisamos mudar isso”.