Eduardo sai em defesa de Ramagem: ‘Desrespeitam a Abin’

Enquanto parte do bolsonarismo se dedica a tentar acabar com a reputação de Sérgio Moro, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) saiu em defesa de Alexandre Ramagem, cotado para assumir a Polícia Federal no lugar de Maurício Valeixo. Amigo do clã Bolsonaro desde que esteve a frente da segurança do então candidato Jair Bolsonaro, Ramagem foi escolhido pelo presidente para comandar a Agência Brasileira de Inteligência (Abin). “Os que desqualificam o Delegado Ramagem para comandar a PF acabam por desrespeitar a Abin”. disse Eduardo.

A escolha de Ramagem tem sido alvo de críticas nas redes sociais. Mesmo entre apoiadores do presidente há questionamentos sobre a troca de Valeixo por um amigo pessoal da família. O próprio Bolsonaro rebateu críticas de seguidores sobre a possível indicação. “E daí? Antes de conhecer meus filhos, eu conheci o Ramagem. Por isso deve ser vetado? Devo escolher alguém amigo de quem?”, disse o presidente.