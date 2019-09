Eduardo sem maioria no Senado para embaixada

Equipe BR Político

Se a votação da indicação de Eduardo Bolsonaro (PFL-SP) para a embaixada do Brasil em Washington (EUA) fosse hoje, o deputado federal não teria votos suficientes dos senadores no plenário, segundo mostra levantamento do Estadão. Dos 81 senadores, 30 responderam que pretendem votar contra o nome do “filho 03” do presidente, ante 15 que disseram ser a favor. Outros 35 não quiseram responder (28) ou se colocaram como indecisos (7). Sem votos certos, Bolsonaro afirmou na semana passada que só irá oficializar a escolha quando Eduardo “sentir” que tem o apoio majoritário dos senadores.