Eduardo só teve ‘encontros rápidos’ com filhos de Trump

Equipe BR Político

Apesar do presidente Jair Bolsonaro colocar a suposta “amizade” de seu filho, Eduardo, com os filhos de Donald Trump como credencial para que o deputado vire embaixador nos EUA, o próprio “03” admite que teve apenas “encontros rápidos” com os herdeiros do presidente norte-americano. “Eu tive contatos rápidos com dois filhos dele, na verdade três”, disse Eduardo em entrevista ao SBT. Ele detalhou os encontros: com Donald Trump Jr. foi uma conversa em uma convenção de armas, com Eric Trump tirou uma foto em um resort e Ivanka conversou com ele na visita à Casa Branca. O Senado irá sabatinar Eduardo Bolsonaro para aprovar ou não sua indicação ao cargo.