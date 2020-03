Eduardo troca as bolas em ataque a Doria

View this post on Instagram

O gov. SP (Dória) está de 3 maneiras dando dinheiro para comprar a mídia: 1- Dinheiro na veia para veículos como Globo, Jovem Pan, Brasil 247, e youtubers como Lucas Neto, dentre outros (imagens) através de publicidade estatal. Nos informes não constam os contratos e nem o valor que cada empresa recebeu. 2-DESENVOLVE SP, banco público de SP, criou linha de crédito (dinheiro) de R$ 21 milhões – mas que pode aumentar esse valor – destinado a "modernizar rádios e TVs". Na verdade ele repete a fórmula do PT de criar campeões nacionais usando o BNDES. Mas Dória está aperfeiçoando esse esquema do PT, pois está injetando também dinheiro privado, veja o ponto 3 abaixo. 3-A LIDE (grupo de líderes empresariais), empresa do Dória, tem entre seus parceiros de negócio a Jovem Pan e a Band. Com a LIDE João Dória injeta mais dinheiro na imprensa. A Band recepciona temporariamente funcionários da Jovem Pan que por algum motivo precisem submergir, por exemplo: "Marco Antônio Vil", "Lastreazza" e o "Arruinaldo de Azevedo". Relação estranha, não se contratam jornalistas descredibilizados, ainda mais em empresas que teoricamente visam o lucro. Dória se diz grande gestor, mas deixa de lado prioridades da população para turbinar a imprensa. Será que o dinheiro do pagador de impostos serve para isso? Enquanto isso assistimos enchentes, PM e PC com quase pior salário dentre as PMs e PCs do país e etc.