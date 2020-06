Eduardo vai ‘conhecer’ o novo diretor-geral da PF

Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro e deputado federal, esteve na tarde desta terça-feira, 9, com o novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre. Rolando foi nomeado pelo próprio presidente da República em meio ao imbróglio da saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Segundo Eduardo, o papo com Rolando teve três pontos. A primeira questão seria uma facilitação do armamento da população. O deputado tratou também de “questões internas da PF”, sem especificar quais, e de uma cooperação entre Brasil e Estados Unidos.

Conheci hoje o Diretor-Geral da PF, Del. @Rolando_AS01, ocasião em que tratei do tema do armamento civil,questões internas da PF e cooperação Brasil-EUA Hoje também conversei com o Min. @tarcisiogdf sobre assuntos portuários e da infraestrutura do Centro d Lançamento d Alcântara pic.twitter.com/lw2Mgq1HXH — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) June 9, 2020