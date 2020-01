Eduardo vai passar carnaval com Olavo na Virgínia

Equipe BR Político

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) adiantou sua agenda de futuros compromissos em vídeo nesta tarde de quarta, 29. Ele anunciou que pretende “girar pelo Brasil”, iniciando o tour por Salvador, depois Rio Grande de Norte e Paraíba. Já o carnaval, que ocorre na última semana de fevereiro, será na Virgínia (EUA) ao lado de Olavo de Carvalho.

Está prevista também ida ao think tank conservador Heritage Foundation, o mesmo local onde o chanceler Ernesto Araújo fez um discurso ideológico no qual criticou o que chamou de “climatismo” e afirmou que há um “alarmismo climático” em setembro do ano passado, e ao Leadership Institute, que “ensina conservadores de todas as idades a terem sucesso na política, no governo e na mídia”.

Eduardo diz não ter qualquer aspiração de ser presidente de nenhuma comissão na Câmara. “Vou ter mais tempo para retornar atividades no Congresso, planejando novidades nas redes sociais”, diz. Ele reforça: “Não somos nada sem nossos apoiadores e internautas”.