Eduardo vê praias lotadas como ‘recado a ditadores’

Enquanto a maioria das autoridades sanitárias do Brasil demonstra preocupação com as cenas de praias lotadas, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) comemorou. Para o filho do presidente da República, as aglomerações são um “recado aos ditadores”, em referência aos governadores e prefeitos que adotaram medidas de isolamento e distanciamento social.

“As praias lotadas não significam apenas a vontade das pessoas em ter lazer, são também um recado aos aspirantes a ditadores”, disse o parlamentar.

Nesta terça-feira, 8, Jair Bolsonaro voltou a bater o bumbo contra a vacinação compulsória. E defendeu a já comprovada ineficaz hidroxicloroquina. Já no feriado prolongado de 7 de setembro, o que se registrou no litoral paulista e carioca foram praias lotadas, pouco uso de máscara e quase nenhum distanciamento social.