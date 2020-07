Eduardo volta a fazer campanha por cloroquina

O deputado Eduardo Bolsonaro voltou a defender a cloroquina em suas redes sociais para o tratamento do coronavírus nesta terça-feira, 7, dia em que seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, teve diagnóstico da doença confirmado. “O Presidente há de sair dessa, o tratamento com cloroquina é bastante eficaz no início da doença (e deveria estar disponível para todo brasileiro que necessitar)”, escreveu.

Bolsonaro afirmou que já tomou duas doses de hidroxicloroquina entre a tarde de ontem a manhã de hoje e atribuiu a melhora de seus sintomas ao remédio em entrevista a jornalistas em que não respeitou os protocolos de segurança contra a transmissão da doença.

Nesta semana, a OMS retirou definitivamente a hidroxicloroquina dos testes científicos de tratamento da covid-19 por falta de resultados.