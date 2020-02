Eduardo: ‘Weintraub fez o melhor Enem de todos os tempos’

Apesar das críticas que o ministro Abraham Weintraub vem recebendo por causa dos problemas ocorridos no Enem, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) saiu em sua defesa, no plenário da Câmara, afirmando que ele fez “o melhor Enem de todos os tempos”. A afirmação do filho do presidente Jair Bolsonaro repete a declaração do próprio Weintraub, que comemorou efusivamente a realização da prova.

Para Eduardo, as críticas ao ministro fazem parte da estratégia da esquerda para retomar o poder. “O que eu chamo a atenção das pessoas aqui é que a gente não pode repetir o erro que ocorreu no passado. Onde o Brasil foi muito bem economicamente, saltou da 48ª economia do mundo para nona economia mundial, no período de vinte anos, que foi o do regime militar. Mas negligenciou a parte da Cultura e da Educação. Não vou discutir os méritos. Agora, é muito fácil apontar os erros. Mas a ideologia gramcista invadiu as nossas universidades”, atacou.

“E é exatamente por isso que a esquerda centra o seu foco e as suas energias no ministério da Educação, contra o ministro Abraham Weintraub. Além de ter feito o melhor Enem de todos os tempos, desafio aqui alguém a levar na Comissão de Educação uma pessoa que tenha sido prejudicada no Sisu. Houve um erro que atingiu zero vírgula, aqueles erros de 001%, e que foi consertado em 20 horas, após detectado. Então, não existiu prejuízo para os alunos, tudo segue normalmente. Mas a esquerda vai fazer das tripas coração, vai fazer o Diabo, para tentar retornar ao poder. Porque a parte da Educação não é nem sensível, é essencial para que eles retornem ao poder. Então, o ministro Abraham tem o nosso apoio”, garantiu o deputado.