Efeito ‘Garotinho 2018’ assusta (e blinda Crivella de ataques)

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) retoma hoje, às 15h, o julgamento que pode levar o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) à inelegibilidade até 2026. Na última segunda-feira, 21, já com o placar em 6 a 0 (cinco desembargadores acompanharam o voto do relator, Cláudio Dell’Orto), houve pedido de vista do desembargador Vitor Marcelo Rodrigues.

Seria natural imaginar que os adversários do prefeito em disputa pela reeleição estivessem esfregando as mãos na expectativa do pior veredicto possível para o adversário.

Não é o caso.

As principais campanhas rivais de Crivella desejam que tudo continue como está. E não só pelo fato de recentes pesquisas apontarem para uma rejeição recorde dos cariocas à sua gestão (há cerca de um mês, o Instituto Paraná Pesquisas apontou que 65,5% dos entrevistados desaprovavam a administração Crivella). O temor generalizado é por um novo efeito “Garotinho 2018”.

Em 19 de setembro daquele ano, há pouco menos de um mês das eleições para o governo do Estado do Rio de Janeiro, o Ibope apontava que Eduardo Paes liderava a corrida com 24% das intenções de voto, seguido de Romário (18%) e Anthony Garotinho (12%). Wilson Witzel, então desconhecido da maioria dos fluminenses, aparecia com apenas 2%.

Uma semana depois, o TSE declarou Garotinho, que figurava com 48% de rejeição, inelegível para disputar as eleições. Um corte no baralho que fez com que Romário e principalmente Eduardo Paes perdessem a referência do cenário.

Ainda que o resultado de hoje seja ruim, espera-se que Crivella recorra até a última instância para se defender e continuar no páreo.

Seus adversários contam com isso.