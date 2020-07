Efraim: ‘Impacto sobre sucessão é efeito colateral, não causa’

O líder do Democratas na Câmara dos Deputados, Efraim Filho (PB), negou que a saída de seu partido, que abriga também os presidentes da Casa e do Senado, do “blocão” tenha sido provocada pela sucessão da presidência da Câmara, que se aproxima. A saída do DEM e do MDB do bloco que formava o Centrão na Casa muda a situação da disputa pelo comando da Câmara, que tem como um dos candidatos o líder do bloco, deputado Arthur Lira (PP-AL). Recentemente Lira tem aproximado o grupo do presidente Jair Bolsonaro e entrado em atrito com Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Com o movimento, Maia poderá ter um candidato próprio para o suceder na Mesa Diretora sem depender do bloco. “Vamos seguir carreira autônoma. Posicionamento regimental, requerimentos, urgência, uma burocracia que não fazia mais sentido. Impacto sobre sucessão é um efeito colateral, não causa. Só trataremos disso depois das eleições municipais”, escreveu Efraim nas redes sociais.

Nesta terça-feira, 28, Maia divulgou uma nota negando também a motivação e classificou o movimento como “natural”.