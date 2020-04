Efraim: ‘Mandetta tem apoio total, absoluto e irrestrito do Democratas’

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, recebeu o apoio irrestrito da bancada do seu partido, o Democratas, depois de ter sido criticado publicamente por Jair Bolsonaro, que afirmou que ele deveria ter mais humildade. Defensor da prática do maior isolamento possível para o combate ao coronavírus, como recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS), Mandetta virou alvo das críticas do presidente que segue minimizando os efeitos da doença e prega o fim da quarentena.

“O ministro Mandetta tem sido um herói no enfrentamento à pandemia do coronavírus. Com suas explicações técnicas, embasadas na ciência, conquistou o respeito e a confiança das famílias brasileiras. Mandetta tem o apoio total, absoluto e irrestrito do Democratas. O caminho que ele apontar será também o nosso”, afirma o líder do DEM na Câmara, deputado Efraim Filho (PB).