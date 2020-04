Efraim: ‘Se confirmada, demissão de Mandetta será péssima notícia para o Brasil’

O líder do Democratas na Câmara, Efraim Filho (PB), reagiu de forma crítica à possível demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que pode acontecer nas próximas horas. “Caso confirmada a demissão, será uma péssima notícia para o Brasil”, disse Efraim, colega de partido de Mandetta.

Efraim lembrou que Mandetta tem se preocupado em fazer foco no trabalho de combate ao coronavírus no ministério.

“Para o Democratas, foco é no trabalho, o que menos preocupa o Mandetta é o Diário Oficial. Já não é mais surpresa para nós. Mesmo com todos os sinais da demissão, ele está, pela manhã, em duas reuniões operacionais. Está na trincheira, no Ministério da Saúde. Para ele, cada minuto conta e será dedicado ao Ministério da Saúde e ao Brasil”, afirmou.