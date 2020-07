Eleição na pandemia: especialistas apontam tendências e incertezas

Há poucas certezas em relação a como devem se desenrolar as eleições municipais deste ano. Dentre elas, especialistas apontam, de maneira unânime, uma pauta ainda mais fortemente relacionada à saúde pública. Inevitável, apontam, já que pela primeira vez o País vai realizar eleições em meio a uma pandemia.

O cenário de ineditismo criado pela crise do novo coronavírus traz incertezas que vão desde o favoritismo dos candidatos ao formato das campanhas, já que estamos vivendo sob o isolamento social. A ocupação da rua, por exemplo, que é característica primordial de candidatos a vereador e prefeito, deve seguir esvaziada.

Com esse pano de fundo, especialistas consultados pelo BRPolítico apontam para a reafirmação do ambiente digital como principal espaço de campanha.

O fundador do Ideia Big Data, Maurício Moura, que é PhD em Economia e Política do Setor Público, tem acompanhado de perto as eleições americanas. Ele destaca três pontos fortes que vêm sendo verificados nos EUA e em eleições realizadas em outros países durante a pandemia.

“O primeiro é que está muito mais difícil de prever quem vai sair para votar no dia”, aponta. E segue: “O segundo ponto é o mais visível, diz respeito à rua. Eleição municipal tem a característica de haver o contato do eleitor com o candidato com eventos na rua. Com isso, os debates na internet ganham ainda mais protagonismo. O terceiro ponto é triste, mas real: a quantidade de fake news no processo eleitoral só aumentou. As campanhas e os eleitores gastam mais tempo circulando, analisando e comentando fake news”, avalia.

Eleição: quem vai?

Junto com a pandemia, o descrédito dos eleitores na política devem deixar muito eleitor em casa, apontam os especialistas. Nos últimos anos, o número de eleitores que optam por votar branco, nulo ou se abster (não comparecer à votação) é cada vez maior.

“O desgosto de 2018 foi acrescido de mais desgosto com a pandemia”, aponta a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Luciana Veiga.

Na eleição municipal de 2016, por exemplo, a parcela que não votou em nenhum candidato superou o total de votos obtidos pelo candidato do PSDB, João Doria, eleito no primeiro turno. Os votos em branco, nulos e as abstenções somaram 3.096.304. Doria obteve um total de 3.085.187 votos.

“Vai ser uma eleição que tem tudo para ter número de votos válidos pequeno. Não só pela abstenção de idosos, de não irem até o local, mas uma desmotivação grande. Não vai ser uma eleição com aquela ideia de festa da democracia. A democracia já não expira mais tantos festejos. Virou uma desilusão da festa e a festa é em casa. Vai ser uma eleição complicada”, diz Luciana.

O professor e especialista em marketing eleitoral Victor Trujillo tem tentado entender um pouco do que se passa na cabeça dos eleitores neste cenário, que ele descreve como sem precedentes no marketing eleitoral.

“Os eleitores estão em sofrimento psicológico, é algo que não dá para comparar com nenhuma outra eleição, nada foi parecido. Temos um eleitor fragilizado e isso é uma premissa importantíssima. Significa que nada do que funcionou nas eleições anteriores deve funcionar agora”, avisa.

Favoritismo

Dois ingredientes, o humor dos eleitores e pandemia criam uma atmosfera para as eleições marcadas para 15 novembro, com segundo turno em 29 do mesmo mês, em que é difícil apostar em um perfil que sai na frente.

A tendência, apontam os especialistas, é de que essa não seja mais uma campanha marcada pelas candidaturas de outsiders, como foi em 2016 e 2018.

Sem partido e com uma postura negacionista em relação à crise do novo coronavírus, ainda não está claro qual será o papel do presidente Jair Bolsonaro nas eleições deste ano.

“Candidatos que migraram para o Centrão podem vir a ter um efeito do bolsonarismo sobre eles. A dúvida é se será um efeito negativou ou positivo. Analisando as pesquisas, isso parece que será mais negativo do que benéfico”, diz o pesquisador da FGV e doutor em Ciência Política, Cláudio Couto.

“É difícil traçar um perfil em termos de Brasil. Mas vejo que seria (favorito) um candidato com autonomia em relação ao partido, ou seja, aquele em que as pessoas votam pelo indivíduo, que fosse alguém que prescindisse o partido. E que ele esteja sendo apoiado por prefeitos e governadores com bom desempenho em relação ao combate à pandemia”, avalia a cientista política.

Campanha online

A tendência que os especialistas conseguem garantir é de que o ambiente online vai ser a arena de debate e campanha. “Tudo aquilo que permitir um contato à distância com o eleitor vai ser importante”, avalia pesquisador da FGV e doutor em Ciência Política Cláudio Couto.

Esse cenário, segundo eles, é mais favorável aos postulantes que buscam a reeleição. Sobretudo para aqueles que conseguiram dar uma boa resposta à população em meio à pandemia.

“Como você não tem a rua, a campanha virtual fica ainda mais forte. A tendência é de reeleição. Se a pessoa gozar de uma satisfação mínima, é mais fácil de ela se reeleger agora do que em outros momentos”, diz Luciana.

Formas mais tradicionais de campanha, que pareciam estar obsoletas, como o uso de carros de som e jingles devem conseguir espaço em meio à pandemia. Principalmente nas cidades menores, dizem. A maioria dos especialistas consultados aponta para uma maior relevância da TV.

Para o presidente do PSD – partido que ficou entre os três com maior número de prefeituras em 2016 -, Gilberto Kassab, apesar da pandemia, a distribuição dos famosos santinhos nas caixas de correio das famílias ainda terá espaço. É uma tradição, afinal. Mas assim como os especialistas, a aposta maior dele é outra.

“A campanha vai ser muito menos de rua e muito mais uma campanha virtual. As redes sociais vão ter um papel muito grande, a televisão e o rádio vão ter um papel maior do que estavam tendo nas últimas eleições”, diz.

“Saem fortalecidos os candidatos que já tinham um histórico com seguidores e engajamento, ele já sai na frente por causa do patrimônio eleitoral nas redes sociais, pois é um cenário em que você não terá o corpo a corpo, a interação que ocorria na rua”, diz Trujillo.

Fake news

Com a política cada vez ocupando mais espaço no ambiente online, torna-se automática a preocupação com a disseminação de notícias falsas. Neste sentido, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem tido ações importantes para evitar que as fake news tenham tanto espaço como foi na eleição presidencial de 2018.

Naquela época, a maioria dos eleitores brasileiros estava pouco familiarizada com a expressão em inglês. Hoje, o assunto já faz parte dos grupos de Whatsapp das famílias.

Na avaliação de Claudio Couto, as pessoas estão mais “vacinadas” do que há dois anos em relação às notícias falsas. “Histórias mirabolantes que pegaram muito em 2018, não é que elas não vão pegar agora, ainda vão, mas vai ser menos. As pessoas estão um pouco mais vacinadas, desenvolveram defesas contra isso que elas não tinham nos anos anteriores”, avalia.

O especialista em marketing eleitoral concorda com essa posição. “O eleitor está mais preparado para lidar com fake news do que antes. Ele está, eu diria, num nível dois. Antes ele era muito ingênuo, ele comprava facilmente uma fake news”, opina Trujillo.

Maurício Moura, no entanto, descorda dessa visão mais otimista. “A gente tem um maior debate na opinião pública sobre as consequências das fake news, as responsabilidades, mas, no dia-a-dia, inclusive a própria pandemia mostrou isso, o que circula de fake news é absurdo. O eleitor ainda não está preparado, isso é um processo de longo prazo de educação”, diz.

Nacionalização do debate

Outra característica do pleito municipal, o caráter local da eleição deve ser engolido por temas mais nacionais, muito puxado pelo debate sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), o desemprego e a recuperação econômica.

Um pouco disso já foi visto em 2016, em decorrência do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). “Acredito que esse efeito de nacionalização tende ainda a ocorrer também nessas eleições municipais. Estamos com um debate nacional muito intenso, então, isso deve transbordar para o pleito municipal”, avalia Couto.