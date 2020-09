Eleição nas Redes: A dupla que polariza a disputa paulistana no Facebook

As pesquisas eleitorais têm desenhado em São Paulo um cenário claro, com a liderança de Celso Russomanno na corrida pela prefeitura, e uma vaga no segundo turno reservada até o momento a Bruno Covas. No Facebook, contudo, a situação é bem distinta. Ao menos é o que diz uma ferramenta disponibilizada pela própria rede a qualquer página.

De acordo com o monitoramento, as 91 postagens feitas na última semana por Guilherme Boulos renderam 1,5 milhão de envolvimentos, ou a soma de reações, comentários e compartilhamentos. O candidato do PSOL é seguido de perto por Arthur do Val, que gerou 1,4 milhão de engajamentos. Nessa realidade virtual, a dupla está muito à frente de Joice Hasselmann, com 577 mil interações, e do próprio Russomanno, com 223 mil.

Chama atenção, todavia, a situação do atual prefeito. Sem conteúdo novo desde abril, a página no Facebook contabilizou apenas 825 envolvimentos nas última semana. No Twitter, a postagem mais recente data de 29 de outubro de 2019, quando agradeceu as mensagens de apoio no combate ao câncer. Eleito na chapa com o midiático João Doria, Covas mira a reeleição se contentando com algumas poucas fotos no Instagram, e a propaganda a ser veiculada em outubro no rádio e TV.