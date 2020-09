Eleição nas Redes: A eleição de 2020 como trampolim para 2022

Com mais de 5 mil cidades de realidades bem distintas, é natural que as eleições municipais no Brasil se guiem por questões locais. Nas maiores capitais, contudo, o debate tem se contaminado pela polarização que dominou as campanhas presidenciais da última década.

Em São Paulo, por exemplo, mesmo quando Guilherme Boulos (PSOL) reclama do alto custo da revitalização do Vale do Anhangabaú, a mensagem se foca na tímida arborização do projeto, o que dialoga com as críticas à agenda ambiental do governo Bolsonaro. Já quando Arthur do Val (Patriotas), que mira o voto bolsonarista, reclama que a prefeitura retira jardins verticais do Minhocão, a mensagem coloca em dúvida o poder de gestão de Bruno Covas.

Dória e Bruno Covas gastaram R$100 milhões para remover árvores e transformar o Anhagabaú em uma pista de dança de concreto. pic.twitter.com/5Essfd4IF0 — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) September 22, 2020

Parabéns aos envolvidos! O @brunocovas DESCUMPRIU o acordo de manutenção e terá que torrar R$ 1 milhão da prefeitura para retirar os jardins verticais. Um ícone de gestão! Sorte que o mandato dele tá acabando.https://t.co/x7w2YVJy0m — Arthur do Val – Mamaefalei (@arthurmoledoval) September 21, 2020

Mais à esquerda, o identitarismo tem dado o tom, com defesas das candidaturas de mulheres, casos de Manuela d’Ávila (PCdoB) em Porto Alegre, e Marília Arraes (PT) em Recife, ou mais especificamente de mulheres negras, casos de Denice Santiago (PT) em Salvador e Áurea Carolina (PSOL), em Belo Horizonte, além de Renata Souza (PSOL) e Benedita da Silva (PT), no Rio de Janeiro.

Se Benedita se apresenta como a defensora de um legado de Lula, enfrentará Luiz Lima (PSL), deputado federal endossado como um “soldado do presidente Bolsonaro”, estratégia semelhante à de Bruno Engler (PRTB) em Belo Horizonte. Mas essa é uma saída a ser explorada com cautela. Em São Paulo, por exemplo, enquanto 57% prometem jamais votar em um candidato apoiado pelo ex-presidente, exatos 64% negam voto também a qualquer nome referendado pelo atual mandatário da nação.

Quem está em dúvidas sobre o @Oficialluizlima como candidato da direita no Rio de Janeiro, tranquilize-se. Ele é sim um soldado do presidente Bolsonaro e uma alternativa que tem meu apoio não apenas por conhecê-lo, mas por acompanhar de perto seu trabalho. Confio no Luiz Lima! — Daniel Silveira (@danielPMERJ) September 23, 2020

A polarização tantas vezes abre espaço à bipolaridade. Enquanto a esquerda ataca Celso Russomanno (Republicanos) por enxergá-lo como uma versão paulistana de Marcelo Crivella (Republicanos), parte da direita ataca o prefeito carioca por no passado ter apoiado Dilma Rousseff; e o líder nas pesquisas em São Paulo por ter Marcos da Costa (PTB), autor de um manifesto contra Bolsonaro, como vice. Situação parecida com a de Bruno Reis (DEM) em Salvador, ora criticado como um nome ligado à esquerda, ora apontado como alguém que já apoiou Aécio Neves — que está longe de ser um nome progressista.

Se tem influenciador direitista, em apoio a Filipe Sabará (Novo), denunciando o que seria uma infiltração esquerdista no partido Novo, há influenciador esquerdista posicionando o já ex-candidato a prefeito como “extremista de direita“. Alguns perfis mais reacionários, inclusive, têm se dedicado a apresentar listas de candidatos conservadores —boa parte inexpressiva— nas praças mais variadas.

A pandemia dá as caras principalmente em Belo Horizonte, onde Alexandre Kalil (PSD) ruma tranquilo à reeleição, grande parte pelo trabalho realizado no combate ao novo coronavírus. Mesmo assim, não falta quem se alinhe ao Palácio do Planalto atacando como exageradas e até “ditatoriais” as medidas em benefício do isolamento social.

Nada disso significa que os temas aqui garimpados sejam desimportantes. Muito pelo contrário. Mas a dedicação a disputas ideológicas rende a incômoda sensação de que mais uma vez as eleições municipais estão sendo exploradas como trampolins para voos maiores.