Eleição nas Redes: A importância da web numa campanha em isolamento social

Faltando 52 dias para a realização do primeiro turno, o Brasil segue registrando diariamente mais de 30 mil novos casos de covid-19, com a média dos sete dias anteriores acima dos 700 óbitos. Por mais que impere a sensação de que o pior já passou, a situação continua terrível, de forma que a campanha a se iniciar oficialmente no próximo 26 de setembro ocorrerá com uma imensa parte do eleitorado praticando um ainda necessário isolamento social.

Em outras palavras, a propaganda eleitoral trabalhada na internet terá um papel ainda maior que o da eleição de 2018, quando foi convertida em principal plataforma da campanha presidencial vitoriosa, e promoveu uma renovação histórica no Congresso Nacional.

Naquela época, segundo o Comitê Gestor da Internet no Brasil, o brasileiro com acesso à internet já passava mais de 9 horas por dia navegando na web, ou três horas a mais que o tempo reservado para, de acordo com levantamento anterior do Kantar Ibope Media, conferir a programação da TV. Por obra da quarentena, conforme dados da Anatel, o uso da internet cresceu entre 40% e 50% em 2020. O que confirma o óbvio: no período em que se protege em casa, o brasileiro fica mais tempo conectado.

Há um lado positivo. Sabendo calibrar as ferramentas, é possível que um candidato vença disputas difíceis sem precisar recorrer a fortunas que tradicionalmente levam alguns eleitos ao noticiário policial. Mas os lados negativos são vários. A começar pelo fato de o dinheiro também fazer diferença na web, e não faltar meios para que um financiador drible os limites recém formulados pela lei eleitoral.

É também preciso levar em consideração que o domínio da tecnologia necessária para uma campanha virtual possui características próprias. Ele tende a ser jovem, elitizado e, pelo que se percebe até aqui, de poucos escrúpulos. O que pode resultar em disputas sujas e administrações inexperientes num momento em que o país precisa vencer uma grave crise sanitária e se recuperar de uma profunda recessão.

Por isso é tão importante que a imprensa seja eficaz no registro do que se desenvolve em ambiente virtual. Um olhar mais atento à ebulição das redes na greve dos caminhoneiros de 2018 teria antecipado melhor a força de Jair Bolsonaro na eleição que se seguiu, ou mesmo o risco real de o vencedor fragilizar a democracia. Não por outro motivo, o BR Político separou toda uma coluna para se dedicar ao tema. No caso, essa.