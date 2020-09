Eleição nas Redes: A longa distância entre seguidores e eleitores

Se alcance nas redes sociais fosse garantia de sucesso em eleições majoritárias, o segundo turno em São Paulo seria disputado entre Arthur do Val (Patriota), que é seguido por um total de 5,2 milhões de perfis no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e TikTok; e Joice Hasselmann (PSL), que dialoga com 4 milhões de usuários nas mesmas cinco redes. Mas a dupla, até o momento, soma apenas 3% das intenções de votos no levantamento mais recente do Datafolha, com ambos atingindo respectivamente 19% e 28% de rejeição.

Os números do instituto entregam os limites da popularidade na web. Enquanto Joice é um nome conhecido de 44% dos paulistanos, Celso Russomanno (Republicanos), que chegou à Câmara Federal ainda nos anos 1990 pelo trabalho praticado na mídia tradicional, conta com o conhecimento de 99% dos entrevistados — e uma rejeição sete pontos porcentuais abaixo da que atinge a deputada.

Russomanno e Guilherme Boulos completam o quarteto que fala para milhões nas redes sociais, com o diferencial de que, na mesma pesquisa eleitoral, somam 38% das intenções de voto até aqui. O candidato do PSOL, inclusive, é o único da disputa em São Paulo a dedicar-se (timidamente) ao TikTok, rede que já arrebata multidões no Brasil, e tem tumultuado a tentativa de reeleição de Donald Trump nos Estados Unidos.

Com voto suficiente para superar Russomanno, Boulos e Márcio França (PSB) em simulações de segundo turno do instituto Ideia, Bruno Covas (PSDB) fala para apenas 340 mil seguidores nas redes. Na maior delas, conta com o interesse de 185 mil usuários do Instagram. Para efeito de comparação, o vice-prefeito de João Doria recebeu mais de 3 milhões de votos há quatro anos.

Na outra ponta, chama atenção o completo nanismo da candidatura do PT, partido que administrou a cidade até 2016. Nas mesmas cinco redes, Jilmar Tatto atraiu um público de minguados 50 mil seguidores. Nessa régua, é superado por Marina Helou, candidata da Rede, e até mesmo Filipe Sabará, o candidato suspenso pelo próprio Novo. Na outra, a da pesquisa eleitoral, surge no Datafolha com 1% da intenção de voto espontânea, e não mais que o dobro disso na estimulada. Não por acaso, tem assumido que “o desafio é me tornar conhecido“.