Eleição nas Redes: O papel da imprensa numa eleição rica em “baits”

Há 21 anos, o Urban Dictionary permite que os próprios usuários registrem e avaliem na web as definições de palavras e expressões que demoram a ser reconhecidas por dicionários tradicionais. Com o tempo, se converteu num repositório natural de gírias e práticas que se popularizaram nessa curta existência da internet.

O serviço explica que “bait” não seria meramente uma “isca”, como quer a tradução literal, mas a prática de provocar alguém menos inteligente para que se engaje em uma discussão de forma que as fraquezas do provocado sejam expostas ao mundo. Soa ingênuo, uma “pegadinha” de tio para com sobrinhos, mas é uma das muitas ferramentas exploradas por trolls para que o próprio nome esteja sempre em evidência nas redes sociais.

Não tardou, contudo, para que o meio político descobrisse os benefícios da jogada.

Quando, em fevereiro de 2014, Jair Bolsonaro passou todo o mês insistindo que queria presidir a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, assim agia para se promover em manchetes cada vez mais absurdas, e constranger o PT a liberar a Comissão de Minas e Energia ao PP, partido do ainda deputado federal. Quando, ainda em 2016, Donald Trump insistia que levantaria um muro na divisa dos Estados Unidos com o México, o ainda presidenciável não queria outra coisa além de ser lembrado das reuniões de pauta dos jornais de todo o mundo. Quando, em 2018, Rodrigo Amorim participou da destruição da placa em homenagem a Marielle Franco, o nome do carioca viralizou tanto que sairia das urnas como o deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro.

Nas eleições municipais deste ano, não falta candidato trabalhando “baits” semelhantes nas redes sociais. Há quem ataque padres, quem pretenda aterrar os rios Tietê e Pinheiros, quem trate enquete de rede social como mais relevante que pesquisa de instituto sério, quem produza vídeo bizarro em que surge voando como se um super-herói fosse, ou quem verbalize as violências mais abjetas apostando no que de pior há no ser humano. O maior problema, todavia, é o gigantesco alcance de tantas “iscas” soar tentador em qualquer ronda matinal.

Nas faculdades de jornalismo, ensinam que a notícia ocorre não quando um cachorro morde o dono, mas quando o dono morde o cachorro. Com a entrada da internet no jogo político, o jornalista vem precisando também avaliar se o dono morde o cachorro com o único objetivo de manipular o debate público. Porque não cabe à imprensa servir de escada para sociopatas, mas apontar à sociedade o que de fato merece alguma atenção do cidadão.