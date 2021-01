Eleição no Senado fica para 1º de fevereiro

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), definiu que a eleição à presidência da Casa será, assim como na Câmara, em 1º de fevereiro. O anúncio foi feito na segunda-feira, 25, pelo Twitter. Havia a possibilidade de o pleito ficar para o dia seguinte.

“Convoquei a reunião preparatória para eleição do presidente do @SenadoFederal para segunda-feira (1°), às 14h. A Casa está preparada com todas as medidas de segurança contra a Covid-19”, anunciou.