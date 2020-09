Eleições 2020: TSE amplia horário de votação em uma hora

Para tentar evitar aglomerações nos dias de votação, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso, determinou a ampliação do horário de votação nas eleições municipais deste ano. Agora, com a hora extra, os eleitores poderão votar entre 7h e 17h.

As eleições municipais deste ano ocorrem, em primeiro turno, em 15 de novembro e, em segundo turno, em 29 de novembro. Segundo o tribunal, quase 148 milhões de eleitores estão aptos a participar do pleito deste ano.

O novo horário foi definido após análise de estatísticos do TSE e avaliação de uma consultoria técnica, formada por especialistas do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), Insper, Fiocruz e Universidade de São Paulo (USP).

O TSE também definiu, por orientação da consultoria sanitária formada pela Fiocruz, Hospital Sírio Libanês e Hospital Albert Einstein, que haverá horário de votação preferencial de 7h as 10h para pessoas acima de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco para o coronavírus.

“Após ouvirmos os presidentes de Tribunais Regionais Eleitorais e os respectivos diretores-gerais, ficou decidido, por unanimidade, que este horário será de 7 horas da manhã às 17 horas. Não foi possível estender para mais tarde do que isso porque, em muitas partes do Brasil, depois dessa hora, há dificuldade de transporte e há problemas de violência”, justificou Barroso.

“Nós estamos fazendo todo o possível para conciliar, na maior medida, a saúde pública da população com as demandas da democracia. É votando nas eleições municipais que você define o destino da sua cidade e, em última análise, os rumos do Brasil. Vote consciente”, completou o presidente do TSE em pronunciamento na última quinta-feira, 27