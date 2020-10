Eleições: 39% candidatos não declararam bens

Dois em cada cinco candidatos nas eleições municipais deste ano, o equivalente a 39%, não declararam bens à Justiça Eleitoral. São 212.029 postulantes aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador que afirmam não possuir nada. Em comparação com a eleição de 2016, o número de candidatos “mais pobres” aumentou em 3%.

A categoria de candidatos a vereadores é a que reúne mais pessoas “sem bens”: 41% do total. Esse porcentual é de 11% no caso de candidatos a prefeito e de 19% no caso de vice-prefeitos, segundo dados declarados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).