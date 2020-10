Eleições: Mais de 100 cidades têm um único candidato a prefeito

Este ano, em mais de cem municípios brasileiros, os eleitores terão apenas uma opção de candidato a ocupar a prefeitura. De acordo com dados do repositório de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), serão 106 cidades nesta condição. O “fenômeno” se concentra, principalmente, nos Estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. O

O número de municípios com candidatos únicos é próximo ao registrado em outras eleições municipais. Foram 97 municípios em 2016 e 106 em 2012, segundo o TSE.

Em casos como esses, de acordo com a legislação, um único voto válido já é suficiente para eleger o candidato. Nessas cidades, a população varia 1 mil a 25 mil eleitores.