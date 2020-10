Eleições municipais: Eleitor poderá justificar voto pelo celular

Está à disposição para os eleitores desde quarta-feira, 30, uma nova versão do título de eleitor digital, e-Título, com mais funcionalidades. O recurso eletrônico possibilitará a justificativa de ausência nas votações em primeiro e segundo turnos, 15 e 29 de novembro, respectivamente, até 60 dias após cada pleito, por meio dos celulares e tablets. O acesso é gratuito.

Desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o e-Título também permite ao cidadão gerar certidões de quitação eleitoral e de nada consta de crimes eleitorais, além de fazer a autenticação de documentos da Justiça Eleitoral.

Até as eleições, o e-Título estará atualizado para que as justificativas possam ser apresentadas a partir do dia da votação por quem não compareceu.

Nas eleições de 2018, 29,9 milhões de pessoas no primeiro turno e 31,3 milhões de pessoas no segundo turno deixaram de votar.