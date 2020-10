Eleições nas Redes: A busca pelo voto negacionista

Principalmente porque, ainda em abril, o STF reconheceu por unanimidade a competência concorrente de estados e municípios no combate à covid-19, a pandemia em curso é pauta das eleições municipais deste ano. Mas, enquanto opções mais à esquerda exploram o tema em sintonia com bandeiras históricas, como a universalização da renda mínima, a base bolsonarista aponta as redes sociais ao eleitor que, assim como Jair Bolsonaro, vive a apostar em soluções sem qualquer comprovação científica.

Bruno Engler, candidato de Bolsonaro em Belo Horizonte, tem listado como principal proposta para a saúde a inclusão de hidroxicloroquina e a azitromicina no rol de medicamentos disponibilizados pelo SUS. Em Curitiba, a candidata Marisa Lobo, que também se diz apoiadora do presidente da República, promete “adotar o protocolo do atendimento e tratamento precoce“. Cezar Leite, que se apresenta como “único conservadora fechado com Bolsonaro” na disputa pela prefeitura de Salvador, garimpa votos chamando de “atitude autoritária” os fechamentos das praias na capital baiana.

Como prefeita de Curitiba, vou adotar o protocolo do atendimento e tratamento precoce. Vamos chegar antes da doença se agravar, Curitiba não terá mais protócolo da morte.#DamadeferroCWB #MarisaLobo70 — MARISA LOBO (@marisa_lobo) October 12, 2020

Tantas vezes, o negacionismo parte de influenciadores digitais simpáticos à causa. Em São Paulo, um blog apadrinhado por Olavo de Carvalho tenta subtrair votos de Arthur do Val porque o candidato do Patriota alertou em maio que o uso da cloroquina no combate ao novo coronavírus não tinha eficácia comprovada. Há youtuber ainda insistindo no “isolamento vertical”, uma estratégia abandonada pelo próprio Bolsonaro desde o primeiro semestre. Mesmo o voto Marcelo Crivella, que interessa ao Palácio no Planalto, deveria ser evitado porque o prefeito carioca teria, em dado momento, respeitado as recomendações da Organização Mundial de Saúde.

Impressiona o engajamento que conseguem nas redes sociais. Mas, até o momento, os negacionistas citados mais acima surgem nas pesquisas sem chances consideráveis de sucesso. Não é de descartar, no entanto, o risco de a gritaria estimular reprises do que aconteceu recentemente em São Paulo. Em decisão que só será revisada um dia após a conclusão do primeiro turno, a regras do isolamento social foram relaxadas, o que permitiu à capital antecipar a migração à fase verde. Mesmo com o forte odor eleitoreiro, não se observou nas redes sociais qualquer levante significativo contra manobra tão arriscada.