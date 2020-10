Eleições nas Redes: A disputa acirrada entre TV e web

Guilherme Boulos, Arthur do Val e Joice Hasselmann são os candidatos à prefeitura de São Paulo que mais fazem barulho nas redes sociais. Só nos últimos 7 dias, por exemplo, o Facebook registrou mais de 5 milhões de interações com as páginas do trio. Bruno Covas, Márcio França e Jilmar Tatto, no entanto, são os que contam com mais tempo de rádio e TV.

Pela terceira rodada da pesquisa Datafolha divulgada ontem, todos os citados têm algo a comemorar. Entre 21 de setembro e 21 de outubro, Boulos cresceu 5 pontos percentuais, enquanto Arthur e Joice cresceram 2 pontos cada. Os 9 pontos de avanço do trio superam os 7 pontos somados às campanhas de Covas (3), França (2) e Tatto (2). Mas a candidata do PSL também fala por mais de um minuto na TV, o que permite concluir que a disputa entre a nova e velha mídia se encontra em empate técnico.

Fraco em ambas, Russomanno vive pela terceira vez consecutiva uma desidratação que, nas duas anteriores, impediu o deputado federal de participar do segundo turno. O candidato de Jair Bolsonaro perdeu um terço dos eleitores que prometiam-lhe voto há um mês, e viu a própria rejeição saltar de 21% para 38%, superando até mesmo a de Joice, recordista da rodada anterior.

Em caminho inverso, a rejeição ao sobrenome Covas caiu de 31% para 25% após o início do horário eleitoral. Boulos, por sua vez, conseguiu concluir a terceira rodada com a rejeição nos mesmos 24% da primeira, o que também é de se comemorar, visto que as campanhas mais apostam nos ataques a adversários do que na defesa de propostas.

O levantamento só simulou um cenário de segundo turno, vencido atualmente por Covas por uma confortável vantagem de 12 pontos percentuais sobre Russomanno. Mas, caso a tendência se confirme, e o atual prefeito dispute a reeleição com Boulos, será possível medir melhor qual estratégia surte mais efeito, aquela tocada nos meios tradicionais, ou esta focada na web.