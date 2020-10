Eleições nas Redes: Abandonar o navio

Não é de hoje que Jair Bolsonaro abandona aliados no meio do caminho. De Magno Malta a Carla Zambelli, a lista é imensa, e segue em crescimento. Quando, há duas semanas, Filipe Martins comentou no Twitter que “muitos projetos políticos morrem, não pela oposição aberta que contra eles se empreende, mas pela indiferença em relação aos elementos mais essenciais que os fundamentam e aos valores que os criaram“, o assessor presidencial deixou no ar a sensação de que se aproximava a vez daqueles que os próprios funcionários do Palácio do Planalto um dia batizaram de “gabinete do ódio”.

Muitos projetos políticos morrem, não pela oposição aberta que contra eles se empreende, mas pela indiferença em relação aos elementos mais essenciais que os fundamentam e aos valores que os criaram. — Filipe G. Martins (@filgmartin) September 17, 2020

Ontem, a militância governista até tentou evitar a indicação de Kassio Nunes para a cadeira que se encontra ainda aos cuidados de Celso de Mello no STF. Para tanto, foi explorada a relação com Dilma Rousseff, presidente que, em 2011, referendou a entrada do juiz piauiense no TRF-1. Mas de nada adiantou. Mais à noite, Bolsonaro confirmou a opção pelo desembargador, formalizada nas primeiras horas de hoje.

Membros da base parlamentar, como Daniel Silveira e Bia Kicis, tentaram respeitar a decisão. Mas, aos principais influenciadores bolsonaristas foi a gota d’água. Enquetes variadas, um recurso explorado em peso pela trupe como arma política, mostra até 79% de rejeição à escolha do presidente. Um portal apadrinhado por Olavo de Carvalho chamou de “grande decepção”. Um outro, constantemente compartilhado pelo próprio Bolsonaro, apelidou o indicado de “liberador de lagostas”. Otávio Fakhoury, empresário atingido pelo inquérito que, no STF, investiga a disseminação de notícias falsas, lançou uma longa carta aberta ao “PR” (expressão similar ao “presidenta” explorada pela base governista na gestão de Dilma Rousseff) na qual implorava para que a vaga do decano fosse ocupada no STF por alguém “terrivelmente cristão”. O empresário Winston Ling foi mais objetivo: “Hora de desembarcar. Acabou. Um erro desta envergadura não se faz por acaso”. Houve até quem aproveitasse o efeito manada para, com raras críticas a Bolsonaro, vender-se como representante de uma imparcialidade que não convence o próprio espelho.

Nada disso parece definitivo. Ainda na madrugada, o próprio Ling jurou ter esperança de que o presidente mude de ideia. O curioso, no entanto, é constatar que o abandono do navio costuma se iniciar pelos seres que primeiro percebem a estrutura parasitada afundar. No caso do governo Bolsonaro, a fuga em massa vem no momento em que se consolida um acordo que dá sobrevida a uma gestão moribunda. E isso, claro, há de impactar mesmo nas eleições municipais, onde focos de rebelião já eram percebidos na base.