Eleições nas Redes: Enquanto Bolsonaro dificulta, Mourão facilita

Após muito prometer não entrar na eleição municipal antes do segundo turno, Jair Bolsonaro assumiu que apoiava Celso Russomanno em São Paulo. Mas o deputado federal precisou se esforçar, receber o presidente da República no aeroporto e acompanhá-lo no trânsito até um hospital.

No mesmo dia, Eduardo Bolsonaro adiantou que o próprio pai gravara um vídeo em apoio a Bruno Engler, candidato a prefeito de Belo Horizonte. No Rio de Janeiro, Marcelo Crivella até conseguiu aval para exibir fotos como se integrasse uma coligação com o presidente, mas gesto parecido não recebeu de Carlos Bolsonaro, que tenta se reeleger vereador sem menções ao prefeito carioca.

Enquanto o clã Bolsonaro se faz de difícil, Hamilton Mourão já mergulhou de cabeça na campanha. A Biblioteca de Anúncios do Facebook registra até o momento 17 conteúdos com menções ao vice-presidente, boa parte deles em vídeo. Nas peças, o segundo na linha sucessória endossa nomes do PRTB, partido que se coligou com o PSL em 2018.

O uso de chroma key entrega que as imagens foram capturadas em estúdio. Nelas, Mourão pede votos para candidatos de Presidente Prudente (SP), Tatuí (SP), Balneário Camboriú (SC), Penha (SC), Florianópolis (SC) e Novo Gama (GO). Tudo com um cumprimento padrão que lembra o “brasileiras e brasileiros“, bordão que abria os discursos de José Sarney nos anos 1980: “Minhas amigas e amigos…“

No impulsionamento de maior alcance, menos de 200 reais serviram para exibir a candidatura de João Figueiredo à prefeitura. O investimento retornou de 25 mil a 30 mil impressões — o que não há de ser pouco, uma vez que a cidade possui em torno de 200 mil habitantes.