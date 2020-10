Eleições nas Redes: O ‘efeito Streisand’ é uma faca de dois gumes

View this post on Instagram

A realização do show fechado de @caetanoveloso, visando arrecadar fundos para as campanhas de @manueladavila e @guilhermeboulos.oficial foi idealizado com base no artigo 30 da Resolução TSE 23.607 que autoriza a realização de eventos para a arrecadação de recursos para campanhas eleitorais, bastando comunicar a sua realização à Justiça Eleitoral, o que foi feito pelas campanhas. Todo o processo tem sido executado com transparência e nos termos da lei. A venda de ingressos para uma apresentação musical com a finalidade de arrecadação de recursos é autorizada e não deve ser confundida com showmícios ou livemícios, que são vedados por serem a oferta de uma vantagem gratuita ao eleitor. #CaetanoVeloso #Manueladavila #GuilhermeBoulos #caetanopelademocracia 👈🏽