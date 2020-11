Eleições nas Redes: O Google Trends antecipou o fenômeno Boulos em São Paulo

Na véspera, de acordo com levantamento do Ibope, Bruno Covas contava com uma margem segura de 22 pontos percentuais de vantagem para Guilherme Boulos. Na boca de urna, a distância caiu para apenas 8 pontos. Com a apuração do TRE em 37%, o tucano lidera a corrida com quase 33%, mas o candidato do PSOL supera os 20% dos votos válidos na segunda posição.

Ao que tudo indica, a abstenção atingiu em cheio o eleitorado do PSDB em São Paulo, mas poupou o líder do MTST. O fenômeno foi flagrado pelo Google Trends, que também percebeu, antes mesmo de a votação se encerrar, um interesse em Arthur do Val acima do medido pela pesquisa tradicional.

Não era a primeira vez, no entanto, que o serviço conseguia fotografar ondas de votos na reta final. Há dois anos, o surpreendente resultado de Romeu Zema e Wilson Witzel, que conquistariam respectivamente os governos de Minas Gerais e Rio de Janeiro, também despontaram primeiro nas buscas do Google.

Mas Boulos fez barulho também em outros meios. No Facebook, por volta de 2,3 milhões de pessoas interagiram nos últimos 7 dias com a página do candidato do PSOL. E o Radar Aos Fatos, que monitora conteúdo político no WhatsApp, YouTube e Twitter, encontrou mais de 3,5 mil citações ao sobrenome Boulos em quase 6 mil mensagens compartilhadas sobre a eleição municipal paulistana na semana que passou.

No horário eleitoral, Boulos não conseguia falar por mais de 20 segundos consecutivos. Na web, um trabalho inteligente fez com que o nome do candidato não só despontasse nos mais variados monitoramentos, como também rendesse um número de manchetes positivas de fazer inveja a qualquer um.

Enquanto isso, Covas focou-se num longo tempo de TV e rádio. No segundo turno, será possível confirmar também qual das duas campanhas adotou a estratégia mais efetiva.