Eleições nas Redes: O impacto na web de um debate na TV

O debate entre onze candidatos a prefeito de São Paulo começou com 2,2 pontos de audiência, mas chegaria a 3,1 após uma hora de transmissão. Isso significa que algo próximo de 230 mil domicílios da capital paulista chegaram a sintonizar simultaneamente a Band na noite de ontem, o que naturalmente fez com que o programa alimentasse as redes sociais.

No Facebook, o tom mais aguerrido de Arthur do Val fez com que a página do candidato se convertesse na que mais atraiu engajamento, totalizando 2,2 milhões reações, comentários e compartilhamentos nos últimos últimos sete dias. A queda de 0,3% no número de curtidas, contudo, é um indicativo de que a maior parte dessas interações não seriam positivas.

O que coloca Guilherme Boulos numa situação mais confortável. O candidato do PSOL chegou a 2 milhões de interações no Facebook, e conquistou mais de 4 mil novos assinantes no Instagram. Somados ao crescimento observado também do Twitter, o líder do MTST amanheceu o 2 de outubro com quase 10 mil seguidores a mais.

Ainda no Instagram, vale destaque à performance de Orlando Silva e Marina Helou, ambos obtendo o follow de mais 2 mil pessoas. Com uma leve vantagem sobre Arthur do Val, a candidata da Rede foi também a que mais teve o nome pesquisado no Google — a deputada estadual aproveitou a participação na TV para estimular a visita aos próprios canais na web.

O destaque negativo fica por conta de Joice Hasselmann, que perdeu 1,7 mil seguidores no mesmo período. Mas a tendência negativa já se observava antes mesmo de o debate se iniciar.