Eleições nas Redes: O lado mais divertido da campanha

Já tem um tempo que a política se converteu de uma necessidade enfadonha para uma questionável forma de entretenimento. E as redes sociais, que estão sempre dispostas a rir até do que mereceria luto, possuem um papel fundamental nessa transformação. Na eleição de 2020, não foi diferente. E, para o bem ou para o mal, nenhum político foi poupado.

Em São Paulo, Bruno Covas ouviu reclamações por não ter feito menção aos conterrâneos do Charlie Brown Jr, e gracinhas por tecnicamente ter o mesmo sobrenome do vocalista da banda Misfits. O passado de Celso Russomanno como mediador de conflitos não foi esquecido, assim como o hábito de a própria intenção de votos derreter durante a corrida eleitoral. Os fãs de Márcio França chegaram a registrar o momento em que o candidato achava que iria ao segundo turno. E Jilmar Tatto assumiu sem medo que cumpria ordens de um padrinho que largaria a culpa toda na conta do afilhado.

O Bruno Covas é de Santos, mas não tem um projeto de skate

não faz uma citação de Charlie Brown

nunca terminou um discurso falando "Eu vim de Santos" E VOCÊ AINDA CONFIA NESSE HOMEM? — Gus Podcast: Balcão🌱 (@gugaoshow) November 17, 2020

Tava pensando agora sobre como, tecnicamente, Bruno Covas e Michale Graves têm o mesmo sobrenome pic.twitter.com/HNbHe5trM3 — De casa, Busa (@n_busanello) November 24, 2020

"Um dos lazeres do paulistano é, de 4 em 4 anos, dar esperança do Russomanno se eleger e, na hora, deixar ele de fora. Sem combinar, é só algo q diverte" rindo — infalívia (@liv_eumesma) November 28, 2020

o celso russomanno quando o mercado nao quer vender 1 palito de fósforo fora da caixa pic.twitter.com/rBQP5d3jEg — leo (@leomxrq) October 29, 2020

Intenções de voto em Celso Russomanno para a prefeitura de São Paulo 📉 #Eleições2020 pic.twitter.com/v4Y6ldjYea — Jeff Nascimento (@jnascim) October 22, 2020

Extra: O candidato @marciofrancasp foi flagrado de caminhão em direção ao 2º turno. #ViradaMarcioFranca https://t.co/6wMHrQBWm8 — Snow do Sertão 🌵 (@SnowdoSertao) November 1, 2020

O pai ta on!

Confira o recado de @LulaOficial sobre #Eleicoes2020 e o segundo turno.

E em São Paulo vamos de @jilmartatto para prefeito #CoracaoTrabalhador #JilmarTattoPrefeito13 pic.twitter.com/qER5HuPeyE — PT São Paulo (@ptsaopaulosp) November 2, 2020

Café com Boulos

Mas ninguém rendeu mais “memes” do que Guilherme Boulos. O candidato do PSOL cantou Chico Buarque, foi lançado como um potencial vice para Ciro Gomes, teve as filhas rebatizadas e, se vencesse, corria o risco de involuntariamente rebatizar a ponte aérea Rio-São Paulo.

O seu candidato a prefeito de SP canta Chico Buarque? “Apesar de vc, amanhã há de ser outro dia…” Vamos virar SP com @GuilhermeBoulos e @luizaerundina #ViraSP50 😍 pic.twitter.com/6B2Vmdb4dd — Luciana Boiteux (@luboiteux) November 26, 2020

Vice de hoje: Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) pic.twitter.com/7FuGTyTQz0 — Todo dia um vice pro Ciro 🌹 (@tododiaviceciro) November 17, 2020

O pessoal chamando as filhas do Boulos de cupcakes HSUAHSUAHSUAHSYAHSUA o brasileiro é um gênio, vsf — thai. (@sthalins) November 24, 2020

Não sei quem ganha, mas se Guilherme Boulos vencer em São Paulo e Eduardo Paes vencer no Rio de Janeiro, então o eixo SP-RJ será conhecido como o eixo padaria (Paes e Boulos). — Rômulo Carvalho (@romulocarvalho_) November 17, 2020

Indústria automobilística

Acostuma a militar em fábricas, a esquerda explorou bem a indústria automobilística. E apostou fichas no “celtinha” de Boulos, no “fusquinha” de Luizianne Lins, e até no Erundinamóvel, projeto desenvolvido para proteger Luiza Erundina da covid-19.

O halloween é um evento originário nas tradições do povo celta, um povo famoso por ser o carro do Guilherme Boulos — Em homenagem a vcs (@Tamarutaco) November 2, 2020

Gente, tão vendendo o Celta MODELO GUILHERME BOULOS NA OLX HAHAHAHAHA O Brasileiro não sabe o significado da palavra LIMITE. pic.twitter.com/QvoRUMcei2 — Adrieli (@Adrieli_S) November 17, 2020

Olha aí gente o fusquinha da @LuizianneLinsPT passando pela sua timeline rumo ao 2º turno… A prefeita que Fortaleza merece! #Vote13 pic.twitter.com/EL1OggeRpa — Lula (@LulaOficial) November 6, 2020

Previdência

Claro, nem toda publicidade espontânea era positiva. Não houve perdão ao plano de Boulos para a Previdência. Nisso, sobrou até para Ciro Gomes.

Guilherme Boulos solucionando o déficit da previdência pic.twitter.com/3NkpMDtohH — Medeiros (@Azzidea) November 19, 2020

URGENTE Saiu a solução de Guilherme Boulos para a falta de energia no Amapá pic.twitter.com/eT11ziXp5l — neoliberal globalista 🌐🇺🇳 (@neoliberalindo) November 18, 2020

Ciro Gomes: Imprimir Dinheiro Guilherme Boulos: Imprimir concursados. Os dois a 80km, quem imprime mais? pic.twitter.com/roYbdTat5z — CBM (@CorrupcaoMemes) November 20, 2020

Radicalismo

As candidaturas mais à esquerda ao menos encontraram uma boa solução para as acusações de que seriam radicais: radicalizaram na ironia.

Entrevista exclusiva com as pessoas que já tiveram suas casas invadidas por Guilherme Boulos. pic.twitter.com/E8P0Vdm1Hy — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) November 17, 2020

Lute como uma menina

Manuela D’Ávilla, Benedita da Silva e Martha Rocha também buscaram combater preconceitos contra candidaturas femininas. E, com bastante bom humor, não tiveram medo de retratar a própria força.

Bora para a luta! É Benedita no segundo turno! https://t.co/T5UD2cfxIL pic.twitter.com/JnkVUY1t6Q — Benedita da Silva (@dasilvabenedita) November 2, 2020

Até o Batman e o Superman sabem que a solução é Delegada Martha Rocha 12! pic.twitter.com/a6fldfmASR — Martha Arrocha 🌹 (@MarthaArrocha2) October 6, 2020

Cordel

Em Recife, João Campos teve que aguentar deboche com o fato de não mais poder fazer companhia à namorada Tabata Amaral, que continuará deputada federal em Brasília. Marília Arraes, por sua vez, ganhou de presente um cordel declamado pela também deputada federal Natália Bonavides.

joão campos tão jovem que é a primeira dama é uma web namorada — gelho (@gelh0) October 16, 2020

Que recado tão lindo e tão forte dessa companheira que é a @natbonavides. Ter pessoas assim do meu lado só me fortalece e ouvir palavras como essas só me faz acreditar que estou do lado certo: o lado do combate às desigualdades, da defesa da democracia, o lado do povo. pic.twitter.com/snccChDycV — Marília Arraes (@MariliaArraes) November 1, 2020

O homem disparou

Em Belém, enquanto os adversários se degladiavam, Edmilson Rodrigues disparava para conquistar a prefeitura pela terceira vez. Em Curitiba, Goura Nataraj até tentou formar uma onda parecida, e Marisa Lobo até tentou usar Jair Bolsonaro para tirar Rafael Greca da prefeitura, mas o prefeito conseguiu a reeleição ainda em primeiro turno.

os dois candidatos a prefeitos de belém se alfinetando nas propagandas / o edmilson rodrigues na frente: pic.twitter.com/TAlUcHqosN — gamora é #ED50🎄 (@lwadecristal) November 9, 2020

O Greca achando q pode conter a #OndaGoura kkkkk

Sabe de nada. pic.twitter.com/CMkDBHhrBz — Roger Oliveira #Vote12🌹🚜 (@Roger_Oliveira7) October 27, 2020

Pastor Sargento

E, em Salvador, o Pastor Sargento Isidório foi filmado em uma situação muito difícil de se descrever. Mas o vídeo segue acessível a qualquer um.

Deputado Pastor Sargento Isidório , segundo colocado nas intenções de voto p prefeito de Salvador. Estamos verdadeiramente na merda ! Entre o Carlismo e o fundamentalismo . pic.twitter.com/X31a1AfxmL — Andre Luis 02 (@AndreLuis022) October 7, 2020

É claro que nem tudo (ou quase nada) na política é divertido como os momentos resgatados mais acima. Mas ela não precisa ser tóxica como se observava nas disputas anteriores. Apesar do ano complicadíssimo, o brasileiro ainda não perdeu a capacidade de sorrir. E isso deveria ser motivo de orgulho para qualquer povo.