Eleições nas Redes: Os 10 primeiros dias de campanha virtual em São Paulo

Desde que o período eleitoral se iniciou em São Paulo, é perceptível a superioridade do trabalho realizado nas redes sociais pelas campanhas de Guilherme Boulos (PSOL), Arthur do Val (Patriota) e até Levy Fidelix (PRTB). O apoio hesitante de Jair Bolsonaro a Celso Rusomanno (Republicanos) também chamou a atenção. E vale ainda destaque aos recursos investidos por Jilmar Tatto (PT), o 11º maior orçamento encontrado pela Biblioteca de Anúncios do Facebook, para se fazer conhecido.

Faltava, no entanto, medir de que forma as campanhas virtuais impactariam o eleitorado. Mas as segundas rodadas das pesquisas XP/Ipespe e Datafolha jogam um pouco de luz na questão, ainda que um debate na TV tenha certamente influenciado não só o eleitor, mas também o próprio conteúdo trabalhado nas redes.

Se Boulos manteve os 10 pontos porcentuais nos dois levantamentos do Ipespe, viu a própria intenção de votos crescer de 9% para 12% no Datafolha. Em ambos, Arthur do Val cresceu de 2% para 3%, surgindo na quinta colocação. Jilmar Tatto, contudo, obteve o mesmo crescimento na primeira pesquisa, mas caiu de 2% para 1% na segunda. Diferente de Fidelix, que manteve-se com 1% das intenções de voto no trabalho encomendado pela XP, mas cresceu para 2% no outro.

O comportamento mais estranho foi observado em torno do nome de Russomanno, apesar de as pesquisas concordarem que o candidato seria hoje a opção de 27% da população. Enquanto cresceu três pontos porcentuais nas entrevistas do Ipespe, caiu dois pontos porcentuais no Datafolha. A explicação pode vir do intervalo distinto entre ambas as rodadas — uma semana na primeira, duas semanas na segunda.

Com o horário eleitoral finalmente estreando na TV, e a cidade de São Paulo migrando para a fase verde do isolamento social, as campanhas virtuais dividirão a importância com as formas mais tradicionais de publicidade. Até o momento, se a web não teve força para promover grandes viradas, foi ao menos eficaz para que os primeiros passos fossem dados.