Eleições nas Redes: Os nomes mais pesquisados em São Paulo e no Rio de Janeiro

O Google Trends vem, neste domingo, 15, data do primeiro turno das eleições municipais, flagrando um aumento nas buscas pelos nomes dos candidatos a prefeito. O que é natural, uma vez que nem todo eleitor conhece o número do candidato no qual pretende votar. Mas o volume das pesquisas parece querer adiantar o que as urnas revelarão na noite de hoje.

Em São Paulo, por exemplo, o nome mais pesquisado é o de Bruno Covas (PSDB), com Guilherme Boulos (PSOL) não muito atrás. Na terceira posição, aparece Celso Russomanno (Republicanos) praticamente empatado com Márcio França (PSB) e Arthur do Val (Patriota). Ainda que fotografe uma realidade bem mais favorável a este último, o alinhamento reprisa a medição do Ibope publicada ainda ontem.

Se depender do que acontece no Google Trends neste domingo, o segundo turno no Rio de Janeiro será mesmo entre Eduardo Paes (DEM) e Marcelo Crivella (Republicanos), os dois nomes mais pesquisados. Benedita da Silva (PT) aparece na terceira posição, seguida de perto por Luiz Lima (PSL). Na quinta, praticamente um empate entre Martha Rocha (PDT), Bandeira de Mello (Rede), Paulo Messina (MDB) e Renata Souza (PSOL). Neste caso, há uma inversão em relação ao Ibope da véspera, quando a candidata do PDT surgiu 4 pontos porcentuais à frente do candidato do PSL.

Faltando uma hora para o término da votação, os nomes de quatro candidatos apareciam entre os mais quentes de todo o Google Brasil: Arthur do Val, Manuela D’Ávilla, Carlos Bolsonaro e Andrea Matarazzo. Ao todo, dezessete dos vinte primeiros lugares do ranking faziam alguma referência à eleição de hoje.