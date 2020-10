Eleições nas Redes: Pela XP/Ipespe, essa não tem sido uma eleição do WhatsApp

A terceira rodada da pesquisa XP/Ipespe reafirmou não só a liderança de Celso Russomanno e Bruno Covas, como também jogou um pouco de luz na publicidade trabalhada pelos partidos. Os entrevistados, por exemplo, foram provocados a apontar dois meios pelos quais costumam se informar sobre a campanha em curso. E, como esperado, a TV aberta, fonte de 61% da população de São Paulo, reinou absoluta.

Mas, já em segundo lugar, apontadas por 32% dos eleitores, despontam as redes sociais, com foco no Instagram, no Facebook e no Twitter. Sites e blogs de notícias, que falam para 22% do público, não ficam muito atrás. TV por assinatura, rádio e jornais impressos só despontam em um terceiro pelotão, com respectivamente 9%, 8% e 7% das respostas. Contudo, dividem o espaço com as conversas informais entre amigos e familiares, apontadas por 8% dos sabatinados.

E quanto ao tão temido WhatsApp, tantas vezes responsabilizado pela vitória de Jair Bolsonaro em 2018? Foi destacado por minúsculos 2% do eleitorado, à frente apenas das revistas, um meio que não costuma se dedicar à fervura de uma cobertura como essa.

Na sondagem da XP/Ipespe, a propaganda política na TV já chegou a 53% da população, com leve vantagem para as peças distribuídas além do horário eleitoral, testemunhadas por 35% dos entrevistados. Nos meios tradicionais, Brunos Covas (21%) e Celso Russomanno (12%) se destacam como os nomes que estariam fazendo a melhor campanha. Na web, a dupla divide o mérito com Guilherme Boulos, escolhido por 8% dos eleitores, enquanto os adversários caem para 9% e 8% respectivamente.

A XP/Ipespe ouviu por telefone 800 pessoas da cidade de São Paulo entre os dias 12 e 14 de outubro. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob a identificação SP-08993/2020.