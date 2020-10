Eleições nas Redes: Pistas do alcance de Bolsonaro no TikTok e WhatsApp

A criptografia do WhatsApp continua sendo um problema para os profissionais que monitoram o debate político na rede mais usada pela família brasileira. Alguns driblam a dificuldade acompanhando grupos abertos que costumam servir à distribuição de propaganda e memes. Outros se infiltram em grupos militantes. Mas, em ambos os casos, o horizonte é limitado.

O TikTok, no entanto, oferece algumas pistas do que pode estar acontecendo. Por mais que se permita a integração com outros serviços, é com o WhatsApp que a rede mais estimula o compartilhamento de vídeos — ao menos no Brasil.

Guilherme Boulos, por exemplo, tem pouco mais de 20 mil seguidores na rede. Arthur do Val, que caminha para 3 milhões de inscritos no YouTube, possui apenas 13 mil. Na postagem mais vista no perfil do candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, mais de meio milhão de plays resultaram em menos de 2 mil compartilhamentos. No canal do integrante do MBL, as 350 mil visualizações do vídeo mais assistido renderam apenas 162 compartilhamentos.

A coisa muda de figura quando o personagem se chama Jair Bolsonaro. Em sintonia com Donald Trump, que andou fazendo campanha contra o aplicativo chinês, o brasileiro segue sem perfil na rede. Mas a busca retorna produções como a do aniversário infantil que tem por tema o presidente da República. O vídeo já foi visualizado mais de 4 milhões de vezes, findando em 66 mil compartilhamentos. Para efeito de comparação, o apresentador Luciano Huck mantém no ar uma postagem de alcance semelhante, mas compartilhamentos que não chegam a 1,5 mil.

Na batalha de hashtags, a que meramente cita o sobrenome presidencial contabiliza 673 milhões de visualizações. A que defende a reeleição já supera os 140 milhões. A que xinga Bolsonaro de “lixo” não tem nem 7 milhões.

Preocupado com o potencial da ferramenta, o TSE firmou uma parceria com o próprio TikTok para o combate à desinformação que porventura se espalhe no serviço. A iniciativa soa precipitada para um ano em que mesmo os fenômenos da web seguem com audiência nanica por lá. Mas, para 2022, será sem dúvida mais um foco de preocupação. E um trabalho bem feito pode evitar estragos maiores nos chats criptografados do WhatsApp.