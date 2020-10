Eleições nas Redes: Um esquerdista que faz memes

“The left can’t meme“. De tão repetida, a máxima já ganhou verbete no Urban Dictionary. Popularizada em grupos de discussões na web, garante que esquerdistas seriam incapazes de participar da incansável produção de “memes” que animam as redes sociais. Por um motivo até simples: o tom “politicamente correto” do discurso progressista anularia o senso de humor de qualquer militante.

No entanto, a campanha de Guilherme Boulos à prefeitura de São Paulo vem se confirmando uma exceção. A começar pelos trocadilhos com o próprio sobrenome, que já batizaram um crowdfunding e o “Café com Boulos”, um programa no YouTube em que o candidato do PSOL enfrenta com bom humor várias das críticas feitas à esquerda. Na mais recente, o próprio psolista lê, ri e reage a ataques sofridos nas redes sociais.

"O Boulos vive num condomínio de luxo." O tema do #CafeComBoulos é sobre as fake news contra mim e a minha família. pic.twitter.com/kbRjHW9ssK — Guilherme Boulos 50 (@GuilhermeBoulos) October 5, 2020

Se os críticos espalham que o inimigo vive a invadir o patrimônio alheio, o candidato transforma a crítica em “Boulos invadiu minha casa“, uma série em que visita os próprios eleitores por meio de lives ou encontros presenciais. Se boa parte dos brasileiros passou os últimos anos gritando que a bandeira do país jamais será vermelha, as peças publicitárias da campanha se focam no roxo e amarelo, mas aceitam todas as cores possíveis. Se a esquerda abraçou a chamada “cultura do cancelamento” contra quem não é ideologicamente alinhado, Boulos se permite uma conversa amistosa com José Luiz Datena, apresentador que vinha se acostumando a veicular entrevistas exclusivas com Jair Bolsonaro.

Tomei uma decisão de morar na periferia e lutar junto ao povo.#bouloseerundina50 #virasp50 pic.twitter.com/HW53ilbNHc — Guilherme Boulos 50 (@GuilhermeBoulos) October 2, 2020

Não é a primeira vez que uma aposta da esquerda brasileira busca desconstruir a imagem que a opinião pública tem de si. Há vinte anos, Lula correu o país com um discurso distinto daquele derrotado em três corridas presidenciais. Nos palanques, fazia graça do mau humor das peças eleitorais que se habituara a protagonizar. E chegava à conclusão de que não precisava encarnar o drama que o brasileiro vivia, mas alimentar os sonhos que o povo gostaria de concretizar. Deu certo. Dois anos depois, o “Lulinha Paz & Amor” foi eleito com mais de 61% dos votos, um recorde ainda não superado na Nova República.

Boulos não chegou ao milhão de votos em 2018, está em terceiro lugar nas pesquisas, e é dono da pior performance nas poucas simulações de segundo turno realizadas até o momento. Mas ao menos tem provado que é possível avançar nas redes sociais, e tratar a agenda progressistas com um bom humor que, nos últimos anos, só conseguia espaço à direita. Já é uma boa contribuição a uma disputa que vinha polarizada também entre a galhofa e rabugice.