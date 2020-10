Eleições nas Redes: Uma imagem vale mais de mil curtidas

Irritado com as críticas ao pai, que fora flagrado em uma “festinha” com Dias Toffoli, Carlos Bolsonaro argumentou no Twitter que foto não significa nada. O que soa um reposicionamento, pois não falta no perfil do próprio vereador declarações de que imagens valem mais do que mil palavras. Ao menos, quando beneficiam o sobrenome da família.

Se foto significasse algo, têm cada uma “impublicável” de gente que admiro com antagônicos… Pautas de interesse do país travadas em todas as esferas há cerca de 2 anos e tenta-se costurar alternativa para que o Brasil ande. — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) October 4, 2020

Uma imagem vale mais que mil palavras ou vaselinadas políticas padrão! pic.twitter.com/4kGM8mcoll — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) April 4, 2018

Uma imagem diz mais que mil palavras: Jair Bolsonaro e André Vargas (PT). pic.twitter.com/y42c6RbovK — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) April 10, 2015

Eduardo Paes conhece o estrago que uma imagem pode provocar. Em 2018, quando perdeu o governo do Rio de Janeiro para o candidato preferido de Flávio Bolsonaro, viu a web ser bombardeada por um registro em que apareceria ao lado Lula, Dilma Rousseff, Sergio Cabral e Marcelo Crivella. O mesmo Crivella que, em 2020, correu para encaixar o busto de Jair Bolsonaro nas peças publicitárias, mas segue ignorado pela campanha de Carluxo.

Celso Russomanno vive em São Paulo inferno semelhante ao do prefeito. Interessado no eleitor bolsonarista, o deputado federal é constantemente destacado em fotografias antigas em que apoia figuras da “velha política”, como Geraldo Alckmin, João Doria, Paulo Maluf, Michel Temer e até Dilma Rousseff.

Foi justo para sacanear a velha política que, na campanha de 2018, Daniel José posou fingindo nojo de um pastel que comia. Passados dois anos, a ironia do deputado estadual é novamente ignorada, e a imagem é usada como prova de que membros do partido Novo não seriam fãs de uma das iguarias mais populares entre os paulistas.

Candidato do Novo 🤢 / candidato do PSOL 😁 pic.twitter.com/EdCh3NlxPC — Camasão 50500 (@camasao50500) September 30, 2020

A “rinha de fotos” é também arma dos psolistas de Fortaleza, onde uma imagem acusa o Capitão Wagner de ter medo da população. Nela, o candidato a prefeito aparenta usar um colete a prova de balas sob a camisa. Como alternativa, é trabalhada a narrativa de que Renato Roseno seria um candidato que encara o eleitor de peito aberto.

A diferença é clara: Wagner no Lagamar, de Colete à prova de balas / @renatoroseno no Lagamar, de peito aberto, conversando com as pessoas. Qual prefeito você quer para Fortaleza? O que acha que o povo é uma ameaça ou o que sabe que o povo é a solução? pic.twitter.com/h0K3Q8TD2v — Ailton Lopes | 50500 (@ailtonlopespsol) October 4, 2020

Por vezes, o conflito é com o próprio passado. Em Porto Alegre, o figurino atual de Manu d’Ávila é a todo tempo confrontado com imagens em que a candidata do PCdoB exibe ombros tatuados.

Michele Bolsonaro fazendo escola 😂 😂 😂 pic.twitter.com/f4lbV99Y78 — Evandro Naves (@navesps3) October 5, 2020

Independente disso, a estratégia tem dado certo. Na única pesquisa que se conhece até o momento, a “Manuela Paz & Amor” lidera sozinha a corrida pela prefeitura. Porque, ao contrário do que agora defende Carluxo, imagens têm significado. Principalmente as do presente.