Eleições: PT, PSL e PP terão maior tempo de propaganda

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta sexta-feira, 25, a lista com a divisão de tempo que cada partido terá na propaganda eleitoral deste ano. O cálculo para a partilha é feito com base na representatividade dos partidos políticos na Câmara dos Deputados. Com isso, PT, PSL e PP serão as siglas com maior tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão nas eleições municipais de novembro.

Conforme a portaria publicada hoje no Diário da Justiça eletrônico, os suplentes de deputados federais não foram considerados em nenhuma hipótese. Na sequência, aparecem PSD, MDB, PL, PSB, Republicanos, DEM e PSDB. Veja a lista completa aqui.

Os critérios observados na portaria preveem que a divisão do total do tempo de propaganda será distribuída 90% proporcionalmente ao número de representantes que os partidos tenham eleito no pleito anterior à Câmara e 10% repartida igualitariamente entre todos os partidos.

A norma prevê ainda que nas eleições municipais, o tempo será dividido na proporção de 60% para a propaganda de candidatos a prefeito e 40% para a propaganda de vereadores.

PMN, PTC, DC, REDE, PCB, PCO, PMB, PRTB, PSTU e UP não terão acesso ao horário eleitoral gratuito nas eleições deste ano.