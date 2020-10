Eleições: TSE aprova envio de Forças Armadas para 7 Estados

Por unanimidade, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na sessão de julgamento de terça-feira, 27, acataram os pedidos de apoio das Forças Armadas para a garantia da segurança, no primeiro turno das eleições municipais em 348 localidades de sete Estados brasileiros. O pleito está marcado para ocorrer em 15 de novembro.

Os ministros da Corte deferiram requerimentos já aprovados pelos Tribunais Regionais Eleitorais e pelos governos estaduais para atuação dos militares no Acre (20 municípios), no Amazonas (31 municípios), no Maranhão (98 municípios), em Mato Grosso (6 municípios), no Pará (72 municípios), no Rio Grande do Norte (114 municípios) e em Tocantins (7 municípios).

Para o primeiro turno das Eleições Gerais de 2018, o TSE aprovou o envio de Força Federal para 510 localidades de 11 Estados. Nas Eleições Municipais de 2016, o Tribunal aprovou pedidos de tropas federais para 467 locais de 14 Estados.

Segundo ressaltou o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, durante o julgamento, o objetivo desse auxílio é garantir que o processo eleitoral transcorra de forma ordeira e tranquila, além de assegurar o cumprimento de determinações legais do pleito eleitoral, conforme previsto no inciso 14 do artigo 23 do Código Eleitoral.

“Os pedidos são para garantir o livre exercício do voto, bem como a normalidade da votação e apuração dos resultados do primeiro turno das eleições em diversos estados. Ficou justificado o uso das tropas federais nas localidades indicadas pelos TREs, em razão dos históricos de conflito em pleitos anteriores, reduzido efetivo da Polícia Militar, necessidade de assegurar a integridade física e dos cartórios eleitorais, além da distância e acesso dificultoso entre as localidades”, afirmou o presidente.