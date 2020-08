Eleições: TSE retoma julgamento sobre abuso de poder religioso

Está prevista na pauta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desta quinta-feira, 13, a retomada do julgamento sobre abuso de poder religioso nas eleições. A corte deve dar continuidade à análise de um recurso que discute a cassação do mandato da vereadora Valdirene Tavares dos Santos (PRG), eleita em 2016 no município de Luziânia (GO). Ela é acusada de praticar abuso de poder religioso durante a campanha.

O julgamento foi iniciado em 25 de junho e será retomado com voto-vista do ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. Na sessão anterior, o relator do processo, ministro Edson Fachin, e o ministro Alexandre de Moraes votaram pela não cassação do mandato.

Essa é uma pauta que incomoda bolsonaristas, já que o governo tem amplo apoio de líderes evangélicos e o próprio presidente foi eleito com o apoio desses religiosos que orientavam o voto em Jair Bolsonaro, inclusive, dentro de templos. O resultado do julgamento pode ter impactos já nas eleições municipais deste ano.